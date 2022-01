"Cela va être l'un des pires incendies de notre histoire", a déploré le maire de New, Éric Adams. Au moins 19 personnes, dont neuf enfants, sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans un incendie d'un immeuble du quartier du Bronx à New York, "l'un des pires" de l'histoire récente de la mégapole, a annoncé le nouveau maire de la ville.

Sur les premières images circulant dimanche matin sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir d'immenses flammes et une épaisse fumée noire s'échappant de la fenêtre d'un bâtiment de plusieurs étages du Bronx.

George King, un résident d'un immeuble voisin a parlé à l'AFP d'une scène de "chaos" : "Je vis ici depuis 15 ans, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça". Il a raconté avoir "vu de la fumée, beaucoup de gens paniqués" et que "personne ne voulait sauter de l'immeuble".

200 pompiers mobilisés sur place

D'après le chef des pompiers de New York Daniel Nigro, présent sur place, le feu a pris dans un appartement de type duplex "aux deuxième et troisième étages". Les soldats du feu, présents au nombre de 200, "se sont retrouvés face à l'incendie dans les couloirs : beaucoup de fumée, un feu très nourri", a-t-il déclaré.

Il a également a expliqué que "la fumée s'étendait sur toute la hauteur de l’immeuble, ce qui est totalement inhabituel" et que ses pompiers "ont trouvé des victimes à chaque étage et les évacuaient en état d'arrêt cardiaque et respiratoire".

Selon un premier bilan des pompiers, le feu aurait été déclenché en raison d'un chauffage d'appoint. Les enquêteurs "ont déterminé sur la base d'indices matériels et des premiers témoignages d'habitants que le feu est parti d'une chambre à coucher et d'un chauffage d'appoint", a déclaré Daniel Nigro, lors d'un point de presse.

Sur Twitter, le maire de New York a parlé "d'un jour atroce pour nous". La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, s'est dite "horrifiée par l’incendie. Mon cœur est avec les proches de tous ceux que nous avons tragiquement perdus, tous ceux qui ont été touchés et avec nos héroïques pompiers. L’ensemble de l’État de New York est solidaire de la ville de New York".