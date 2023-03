Ce vendredi 9 mars, plusieurs personnes ont été tuées et d'autres grièvement blessées lors d'une fusillade qui a eu lieu dans un centre des Témoins de Jéhovah à Hambourg. Les circonstances et le bilan du drame ne sont pas encore certains, même si le journal allemand Bild a indiqué que sept personnes auraient été tuées et qu'il y aurait huit blessés graves.

C'était un "bain de sang". C'est comme cela que plusieurs témoins ont décrit, dans la presse locale, la scène qui s'est déroulée vers 21 h dans ce lieu de culte situé à Alsterdorf, un quartier au nord de la ville. Près de trente personnes étaient présentes dans le bâtiment pour une soirée de prières et de réflexion spirituelle.

D'après les premiers éléments, le tireur serait rentré en ouvrant le feu sur la porte vitrée et dans la cage d'escalier, tuant de facto les personnes qui se trouvaient sur sa route dès le perron de l'établissement. Les unités d'interventions se sont rapidement rendues sur place et d'après le porte-parole de la police, les agents ont entendu un dernier coup de feu à l'étage de l'église.

C'est là qu'ils ont ensuite trouvé le dernier corps, vraisemblablement celui de l'auteur de la fusillade, même si cette information n'a pas encore été formellement confirmée. À noter qu'aucune indication n'a pour le moment fuité sur les éventuelles motivations du tireur isolé.

