Chine : Xi Jinping obtient un inédit troisième mandat de président

C'était un vote attendu. Ce vendredi 10 mars, le dirigeant chinois Xi Jinping a été réélu à la présidence de la Chine pour un inédit troisième mandat de cinq ans. Les députés ont unanimement voté en faveur du dirigeant âgé de 69 ans.

Cette prolongation de cinq ans à la tête du Parti communiste chinois (PCC) et de la commission militaire, les deux postes de pouvoir les plus importants dans le pays, avait déjà été validé au mois d'octobre 2022. Seul candidat, il a été reconduit pour la même durée comme chef de l'État.

Les derniers mois ont toutefois été compliqués pour Xi Jinping, avec de grandes manifestations fin novembre contre sa politique "zéro Covid" et une importante nouvelle vague de décès qui a suivi l'abandon en décembre de cette stratégie sanitaire. D'autant plus que les mois derniers ont été le théâtre de tensions de plus en plus vives avec les États-Unis.

