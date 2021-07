Habituellement, un été "normal" voit six millions de Français passer leurs vacances dans la péninsule ibérique, deux au Portugal et quatre en Espagne. Pourtant, la menace du variant Delta continue d’accentuer l’épée de Damoclès qui plane sur les vacances estivales. Au micro de RTL, l'ambassadeur d'Espagne en France José Manuel Albares appelle les touristes français à ne pas avoir peur : "Nous devons tous agir avec beaucoup de prudence, et en concertation".

"Ce que je peux dire aux Français qui veulent se rendre en Espagne, c'est qu'ils peuvent le faire en toute tranquillité et en toute sécurité. L'Espagne fait partie des pays avec le plus grand taux de vaccination", a-t-il relativisé.

"Malheureusement, le variant Delta n'est pas seulement Portugais, Espagnol ou en Île-de-France, il est partout en Europe. Toutes les conditions de sécurité sont réunies pour que les touristes français puissent profiter de l'Espagne dans toutes les conditions de sécurité sanitaire également". De quoi rassurer celles et ceux qui ont prévu de passer la frontière des Pyrénées pour profiter de leurs vacances.

