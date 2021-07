Coronavirus en Australie : variant Delta, confinement, pénurie de vaccins... Le point sur la situation

Mis en place le 26 juin à Sydney (sud-est de l'Australie), le confinement vient d'être prolongé d'une semaine, ce mercredi 7 juillet. Alors qu'il devait durer seulement deux semaines, ce nouveau confinement strict s'appliquera finalement jusqu'au 16 juillet.

La raison ? Une recrudescence des cas de Covid-19 mais aussi du nouveau variant Delta, qui s'avère être plus contagieux. 27 nouvelles contaminations ont été comptabilisées dans la métropole. Les cinq millions d'habitants de la ville la plus peuplée d'Australie seront encore contraints de rester chez eux, sauf pour des achats de nourriture, des soins médicaux, faire de l'exercice physique, aller à l'école ou au travail. Par ailleurs, les frontières internationales du pays sont toujours fermées, et ce, depuis maintenant 15 mois.

La Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian déplorait cette situation : "Ce variant Delta change la donne, il est extrêmement transmissible." Avant de rajouter : "Nous ne voulons pas nous retrouver dans la situation où il faudrait constamment passer de confinements en déconfinements." Cette prolongation du confinement à Sydney était donc "la meilleure façon pour faire en sorte que ce soit notre seul confinement avant que toute la population soit vaccinée", a justifié la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud.

Pénurie de vaccins

Avec sa stratégie "zéro Covid", l'Australie avait pu continuer à mener une vie plus ou moins normale, malgré la pandémie mondiale. Mais la situation semble désormais leur échapper sur certains points. Alors que le pays est confronté à un regain de contaminations, une pénurie de doses de vaccins frappe l'Australie.

Le ministre de la Santé de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazzard, déclarait même le 5 juillet dernier : "Les gens courent après les vaccins, cela fait presque penser à l'univers Hunger Games". Une allusion à cet univers où des jeunes sont tirés au sort afin de participer à une épreuve télévisée où ils doivent s'entretuer pas vraiment rassurante.

À ce stade, seuls 7% des 25 millions d'Australiens ont reçu leurs deux doses de vaccins. Un taux parmi les plus faibles pour un pays développé.