publié le 30/06/2019 à 18:29

À Bruxelles, un sommet européen extraordinaire a débuté ce dimanche 30 juin, dans l'après-midi. Les dirigeants des 28 États-membres doivent absolument s'entendre sur les postes les plus importants de l'Union européenne. Et c'est un véritable marchandage entre chefs d'États et de gouvernements.

Concrètement, quatre postes sont à pourvoir. Trois présidences : celles de la Commission européenne (actuellement Jean-Claude Juncker), du Conseil européen (Donald Tusk) et de la Banque centrale européenne (Mario Draghi). Et un autre poste : représentant pour les affaires étrangères (Federica Mogherini). Il s'agit des plus hautes fonctions de l'Union, le "top jobs", et qui sont généralement le fruit de négociations entre Français, Allemands, conservateurs et libéraux...

Il faut ménager les sensibilités politiques, un équilibre géographique et une parité, tout en désignant des candidats compétents bien sûr. D'après les dernières négociations, les 28 seraient proches d'un accord. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs montré plutôt confiant à son arrivée. "Je tiens à ce que nous puissions sortir de ce conseil avec des réponses et une nouvelle équipe", a-t-il déclaré.

Plutôt optimiste le président français. Ce qui n'a pas empêché les organisateurs d'inscrire au programme officiel un petit-déjeuner, au cas où, signe d'une nuit de tractations qui s'annonce très longue.

À écouter également dans ce journal

Changements - Demain, 1er juillet, marque l'entrée en vigueur d'une série de nouvelles mesures. En Île-de-France, les véhicules les plus polluants n'auront plus le droit d'entrer dans le Grand Paris, notamment les diesel de plus de 18 ans.

Violences - Une bagarre entre bandes d'une violence inouïe s'est déroulée la nuit dernière à Saint-Germain-en-Laye. Bilan : 7 blessés dont un reste ce soir dans un état préoccupant. Il s'agirait d'un règlement de compte

International - Une incroyable poignée de mains entre Donald Trump et Kim Jong Un a eu lieu ce dimanche matin. Pour la première fois depuis 1953, un président américain a mis les pieds en Corée du Nord.