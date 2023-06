New York se retrouve sous un épais nuage de fumée à cause d'incendies au Québec

Les infos de 18h - New York, ville la plus polluée du monde, à cause des feux du Québec

L'air reste chargé à New York, à cause des feux de forêt dans la région de Québec, à près de 800 kilomètres de là. La ville américaine est même devenue brièvement la ville la plus polluée du monde à cause des fumées, ce mardi 6 juin.

Une brume de pollution enveloppe toujours New York, avec cette odeur de brûlé persistante, et une gêne respiratoire pour les personnes fragiles. C'est le cas de Gabrielle, une retraitée de 69 ans, masque chirurgical sur le visage : "J'ai fait un peu d'exercice hier et j'ai toussé pendant une partie de la nuit. C'est inquiétant, je reste à l'intérieur." Les autorités sanitaires ont également recommandé de ne pas sortir, ainsi que d'utiliser des purificateurs d'air pour ceux qui ont en ont. Les écoles ont annulé ou fortement limité les activités extérieures.

S'ils rassurent, les masques chirurgicaux ne servent pas à grande chose pour ces types de pollution, contrairement au masque FFP2, que portait, ce matin, Jerry, un cadre commercial : "Quand vous voyez la fumée et le brouillard, ça rassure". New York était considérée, ce mercredi matin, comme la deuxième ville la plus polluée du monde, après New Delhi.

