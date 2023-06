La ville de New York sous un effrayant nuage de pollution crée par les feux de forêts au Québec

Des images impressionnantes. La ville de New York est noyée sous un ciel orange, offrant un décor aux airs apocalyptiques à cette ville des États-Unis. Véritable effet papillon, cette pollution est due aux 200 incendies de forêt qui ravagent le Québec depuis près d'une semaine. À New York, le feu le plus proche est à 800 kilomètres, et pourtant, la ville était ce mardi 6 juin l'une des cinq les plus polluées au monde.

Le soleil est resté rougeoyant et le ciel était plombé d'une grisaille jaunâtre toute la journée. La fumée s'est densifiée avec le temps, dissimulant même la statue de la Liberté, habituellement visible depuis le pont de Brooklyn en fin d'après-midi, alors que la météo était annoncée au beau fixe.

De surcroît, l'odeur a surpris les new-yorkais : une fumée de feu de bois âcre s'est rapidement diffusée dans l'air. Des passants se plaignaient de migraines, de gorge qui grattent tandis que d'autres ont ressorti leurs masques. Être à New York donnait alors plutôt l'impression d'être à Pékin ou à New Delhi.

