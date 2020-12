Les infos de 18h - Iran : ce que l’on sait de l’exécution de l’opposant Rouhollah Zam

publié le 12/12/2020 à 19:50

Il avait vécu plusieurs années en exil en France sous le statut de réfugié. Les autorités iraniennes ont annoncé samedi 12 décembre avoir exécuté Rouhollah Zam. L'opposant avait été condamné à mort pour son rôle dans la vague de contestations de l'hiver 2017-2018. Une sentence confirmée il y a quelques jours par la Cour suprême iranienne.



Ce journaliste avait créé une chaîne d'opposition au régime sur la plateforme de messagerie cryptée Telegram qui comptait 1,4 million d'abonnés. Réfugié dans l'Hexagone, il était protégé par les services français. Des équipes veillaient sur lui à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne alors qu'il était la cible de très sérieuses menaces.

En octobre 2019, l'opposant se rend en Irak malgré les avertissements des autorités françaises. Il est finalement arrêté dans des conditions obscures et extradé. Téhéran l'accuse d'être dirigé par le renseignement français et d'être soutenu par des services secrets américains et israéliens en plus d'avoir joué un rôle actif dans les contestations. Rouhollah Zam a finalement été pendu dans la matinée de samedi.

Reporters Sans Frontières déclare être choqué par cette exécution. "C'est l'un des pires pays pour la liberté de la presse. Sur la carte, l'Iran est en noir, (classée 173e sur 180 pays, N.D.L.R). 23 journalistes sont actuellement en détention", explique son secrétaire général, Christophe Deloire. L'Union Européenne a elle aussi condamné cette exécution "dans les termes les plus forts".

À écouter également dans ce journal

Déconfinement - Un nouveau protocole lié à l'épidémie de coronavirus sera appliqué dans les Ehpad du 15 décembre au 3 janvier prochain. Ces recommandations doivent permettre aux résidents de passer les fêtes de fin d'année en famille.

Euromillions - Un Français a remporté 200 millions d'euros vendredi 11 décembre. Il s'agit du plus gros gain gagné dans le pays. Le gagnant a 120 jours pour se faire connaître et sera accompagné par la Française des Jeux dans sa nouvelle vie.

Brexit - Les négociations se poursuivent à Bruxelles. Au cœur des discussions notamment, l'accès des pêcheurs français aux eaux britanniques. Si aucun accord n'est conclu, des bateaux de la Royal Navy pourraient surveiller les eaux à partir du 1er janvier.