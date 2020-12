publié le 12/12/2020 à 01:03

Le jackpot record de 200 millions d'euros remis en jeu lors du tirage de l'Euromillions ce vendredi 11 décembre a été remporté en France. C'est le plus gros gain jamais gagné dans l'Hexagone, a-t-on appris auprès de la Française des jeux (FDJ).

Le chanceux ou la chanceuse ayant joué la combinaison gagnante 6-9-13-24-41, et les chiffres étoiles 3 et 12, et par conséquent ayant gagné la cagnotte record mise en jeu, dispose désormais de 120 jours pour se faire connaître auprès de la FDJ et ainsi percevoir son gain.

Le jackpot remporté de 200 millions d'euros représente un record de gains dans notre pays mais également pour cette loterie européenne, née en 2004. Jusqu'ici, la cagnotte la plus élevée jamais reportée s'élevait à 190 millions d'euros. La somme avait déjà été raflée à quatre reprises, deux fois en Grande-Bretagne en 2012 et 2019, une fois en Espagne en 2017 et une autre fois au Portugal en 2014.



C'est donc à sa troisième mise en jeu que la cagnotte record de 200 millions d'euros a été remportée, après les tirages de mardi et vendredi derniers. La France a désormais "gagné" 110 des 499 jackpots mis en jeu depuis la création de l'Euromillions en 2004, soit près du quart (22%), suivie du Royaume-Uni (108 gagnants, 21,6%) et de l'Espagne (105 gagnants, 21%).

Il faut dire qu'en France, ce jackpot de 200 millions d'euros suscite un engouement massif. Vendredi dernier, lors de la première mise en jeu de cette somme record, près de 7 millions de grilles avaient été validées, battant ainsi un record vieux de 5 ans.