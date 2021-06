publié le 14/06/2021 à 18:40

La vaccination des adolescents commence ce mardi 15 juin, en France ; ceux âgés entre 12 et 15 ans sont concernés. Pour être vaccinés, ils devront disposer de l'autorisation de leurs deux parents et être accompagnés d'au moins un d'entre eux.

La vaccination des plus jeunes est déjà effective aux États-Unis, depuis un mois. Gaspard est un adolescent français âgé de 15 ans. Lui et sa famille résident à New York et il n'a pas hésité à franchir le pas, même s'il voit beaucoup de conversations anti-vaccins sur les réseaux sociaux. "Les gens qui s'opposent parlent plus que les gens qui ne s'opposent pas", estime-t-il, au micro de RTL, affirmant que cela ne l'a pas pour autant influencé. "Je n'ai jamais eu vraiment de craintes."

Plus de 7 millions des 12-18 ans ont été vaccinés : près d'un adolescent américain sur trois. Mais un quart des parents ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. Parfois, contre le souhait de ces derniers. Alors, Arin, un Californien de 13 ans, a créé un site internet dédié - Teens for vaccines - [les adolescents pour le vaccin, Ndlr]. "On donne des arguments pour convaincre les parents que le vaccin est sûr. On veut que tout le monde soit en sécurité", déclare-t-il. Sur ce site, on retrouve des interviews de spécialistes, un tableau pour répondre aux principales inquiétudes des parents et des conseils pratiques pour ceux qui ont peur des aiguilles.

À écouter également dans ce journal

Football - Ce mardi, l'équipe de France jouera son premier match de l'Euro, face à l'Allemagne.

Coronavirus - Dès le 30 juin, les Français devraient pouvoir ôter le masque en extérieur.

Météo - La journée de demain sera ensoleillée, quasiment sur toute la France. Quelques orages sont attendus au niveau des Pyrénées, des Alpes et de la Corse. La chaleur sera au rendez-vous, jusqu'à 34 degrés.