publié le 26/06/2020 à 18:21

Moins d'une semaine après l'attaque terroriste dans un parc de Reading, le Royaume-Uni est confronté à une nouvelle attaque au couteau, cette fois à Glasgow, en Écosse. En début d'après-midi, un assaillant s'en est pris à plusieurs personnes dans un hôtel de la ville écossaise avant d'être tué par les forces de l'ordre. Le bilan est lourd : la presse britannique évoque 3 morts alors que les autorités elles, parlent de six blessés dont un policier.

C'est vers 13 heures que l'incident s'est déroulé dans un hôtel du centre-ville, qui, pendant la crise sanitaire abrite des réfugiés et des demandeurs d'asile. Un témoin qui était dans l’hôtel dit avoir entendu des cris d'hommes et de femmes. Il s'est dirigé vers l'ascenseur mis a découvert plein de sang et a pris les escaliers. Au rez-de-chaussée, il dit avoir vu un réceptionniste couvert de sang respirant difficilement et un autre employé de l’hôtel par terre à l'entrée.

"J'ai vu un homme, une des victimes étendue sur les marches, du sang coulait sur sa poitrine, il était mort", affirme un autre témoin. La police ne confirme pas encore de décès de victimes mais plusieurs témoins en parlent, notamment Louisa : "J'ai vu des gens être soignés dans la rue, ils étaient recouverts de sang". L'assaillant a été abattu par la police et il semblerait que l'unité anti-terroriste soit sur place mais les motivations de cette attaque restent inconnues, et la durée de l'incident pas claire non plus. On sait cependant qu'un policier fait partie des 6 victimes actuellement hospitalisées.

