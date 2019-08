publié le 15/08/2019 à 18:53

Le banquier français Philippe Delpal avait été arrêté il y a 6 mois en Russie pour une fraude d'environ 33 millions d'euros, ce qu'il a toujours contesté, préférant parler de différend commercial entre les actionnaires de son fonds d'investissement. La justice du pays vient de le libérer mais a décidé de l'assigner à résidence, comme le demandait le parquet.

"Je l'ai retrouvé après l'audience, j'ai pu l'accompagner en voiture jusqu'à l'appartement où va être assigné à résidence", a confié son épouse Cécile à RTL. "Il est encore accusé il n'est pas innocenté, et là on sent que Philippe est plus que jamais déterminé à prouver son innocence", affirme-t-elle.

Dans cet appartement, le banquier ne pourra recevoir que ses avocats et sa famille proche. Il ne pourra pas écrire ni recevoir de courrier, indique son épouse. "C'est une bonne nouvelle puisqu'on a pu se parler après 6 mois, et que les enfants vont pouvoir le voir, mais ça reste choquant pour que résoudre un litige commercial, les opposants face appel à des structures de force, parce qu'on se retrouve dans une prison dorée, mais une prison quand même", conclut Cécile Delpal.

