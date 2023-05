Une nouvelle menace pour l'Ukraine. Le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko assure que la Russie a commencé à transférer des armes nucléaires vers son pays. Aucun commentaire n'a encore été fait par Moscou. Mais cette décision avait bien été annoncée par Vladimir Poutine en mars dernier.

Et ce déploiement d'armes nucléaires tactiques est loin d'être anodin. C'est la première fois que la Russie transfère de tels engins hors de son territoire, depuis la chute de l'URSS. Ces armes sont tactiques, et non stratégiques, avec une charge explosive qui est moindre.

Elles peuvent être déployées sur des avions, sur des navires ou sur des troupes au sol. Le but est de les utiliser sur un champ de bataille, une ligne de front, et non pour détruire une ville entière. Avec ce transfert, des armes nucléaires russes seront désormais aux portes de l'Union Européenne.

Et la Biélorussie se retrouve de plus en plus coincée sous la coupe de Moscou. Ces armes nucléaires tactiques seront stockées et contrôlées par du personnel russe, présent en Biélorussie. Vladimir Poutine fait lui un nouveau pas vers l'escalade et l'intimidation.

