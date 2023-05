Après avoir été au plus bas lors de la séquence houleuse de la réforme des retraites, la popularité d'Emmanuel Macron repart à la hausse. En effet, selon notre sondage RTL réalisé avec BVA et dévoilé vendredi 26 mai, le chef de l'État récolte désormais 32% d'opinions favorables, soit 6 points de plus par rapport à son dernier score, le plus bas depuis la crise des Gilets jaunes en 2019 (26%).

Idem pour la Première ministre, dont la cote de popularité avait également pâti du rejet de la réforme des retraites. Tout comme le président, Élisabeth Borne remonte à 32% d'opinions favorables, et gagne 5 points par rapport à notre précédent sondage.

Toutefois, ces nouveaux chiffres indiquent qu'Emmanuel Macron aurait surtout rassuré sa base électorale et écarté les avis les plus négatifs (les "très mauvaises" opinions reculent de 5 points) : 67% des Français sondés ont encore une mauvaise opinion de lui et de la cheffe du gouvernement.

Emmanuel Macron et Élisabeth Borne remontent à 32% d'opinions favorables. Crédit : BVA Group

