publié le 26/10/2019 à 13:36

L’enquête continue sur le camion de l’horreur. 39 personnes ont été retrouvées morts dans la remorque réfrigéré d’un camion mercredi dans le comté d’Essex, l’est de Londres. Quatre personnes sont désormais en garde à vue, mais on commence à en savoir un peu plus sur les victimes. La police avait initialement dit qu’elles étaient chinoises, certaines pourraient bien être vietnamiennes.

L’une des victimes pourrait être Nguyen Dinh Luong, un jeune Vietnamien de 20 ans, qui vivait illégalement à Paris depuis 2018 mais qui, il y a quelques jours, a prévenu ses parents de sa volonté d’aller en Angleterre. Il aurait quitté la capitale lundi dernier vers 15h. Des passeurs ont depuis appelé son père pour lui dire que son fils était mort.

La famille de Pham Thi Tra My, elle, est sans nouvelle de leur fille depuis qu’elle leur a envoyé un sms, a priori depuis le camion réfrigéré. "Je suis en train de mourir, je ne peux plus respirer. Je vous aime", a-t-elle écrit. Ses parents auraient payé 32. 000 euros aux passeur.

Pham Thi Tra My venait de la même région du Vietnam que Nguyen Dinh Luong mais elle aurait quitté sa maison plus récemment, en passant notamment par la France pour rejoindre l'Angleterre, selon les médias.

