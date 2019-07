publié le 07/07/2019 à 09:43

Les Grecs sont appelés aux urnes ce dimanche lors d'élections législatives anticipées à risque pour le Premier ministre Alexis Tsipras, qui selon toutes les prévisions devrait trébucher après un record de longévité par temps de crise.

Surgissant dans une Grèce en plein chaos, terrassée par la crise de la dette et la cure d'austérité imposée par ses créanciers, le jeune leader de gauche radicale avait créé l'espoir, en janvier 2015, chez un peuple abasourdi par les faillites et les plans sociaux en série. Mais selon les analystes, après 4 ans de gouvernance du plus jeune Premier ministre grec en 150 ans, les électeurs ne lui pardonnent ni ses promesses non tenues ni ses ponctions fiscales drastiques dictées par l'UE pour écarter le "Grexit".

Après l'avoir réélu en septembre 2015, les Grecs feront cette fois le choix de l'alternance, prédisent unanimement les sondages qui donnent une victoire sans appel au parti conservateur Nouvelle Démocratie (ND) dirigé par Kyriakos Mitsotakis.

Selon les dernières enquêtes d'opinion, la formation de droite devrait obtenir 151 à 165 sièges sur les 300 que compte la Vouli, le parlement grec. Syriza serait alors renvoyé dans les rangs de l'opposition, avec 70 à 82 sièges.