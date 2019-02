publié le 25/02/2019 à 15:35

D'apparence, il ressemble à un simple distributeur de billet si l'on excepte l'énorme bourgeon de cannabis qui s'affiche sur le fond blanc. Un écran tactile, des quantités d'herbe à choisir qui s'affichent, de quoi payer par carte bancaire et un bac pour réceptionner ses fleurs de cannabis industrielles à absorber en gouttes ou à inhaler. Situé juste en face de la bibliothèque nationale d'Athènes, en plein centre-ville, ce distributeur fait déjà des adeptes.



"C'est bien pour les maux de tête, mais n'imaginez pas que ce soit aussi puissant que la marijuana", explique cet utilisateur. Et pour cause, il s'agit de cannabis avec seulement 0,2% de THC (tétrahydrocannabinol), la substance psycho-active du cannabis, c'est-à-dire celle qui fait "planer".

Pour Grigoris Morakos, représentant d'Hempoil, la société propriétaire du distributeur, l'objectif est de répondre à une demande croissante : "La plupart de nos clients veulent améliorer leur mode de vie et lutter contre le stress". Le distributeur vise surtout "la saison touristique qui va bientôt commencer", a-t-il souligné.

Il faut compter 10 à 15 euros le gramme, pour 3 grammes maximum par retrait.

Une nouvelle industrie pour relancer le pays

Il y a deux ans, le parlement grec a légalisé la production de cannabis industrielle, puis thérapeutique l'an dernier, de manière à attirer des laboratoires pharmaceutiques dans le pays et relancer l'économie en berne. Les produits pharmaceutiques dérivés ont aussi été autorisés.



En novembre dernier, les autorités ont délivré les premiers permis de cultiver du cannabis à usage médical : ils ont été attribués à deux sociétés, Biomecann et Bioprocann, dont le siège se trouve respectivement à Larissa et à Corinthe.



Douze autres projets, représentant 185 millions d'euros d'investissements, sont en attente d'autorisation, selon les experts. La Grèce mise sur cette industrie qui pourrait créer de nouveaux emplois étant donné son climat et l'ensoleillement, considérés comme très favorables à la culture du cannabis.