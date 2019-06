Demis Roussos: " La nostalgie m'est étrangère"

publié le 08/06/2019 à 13:02

Artemios Venturi Roussos n'est pas né en Grèce mais sous le soleil d'Egypte. Ce garçon qu'on surnomme Demis, le diminutif d'Artemios est le fils de Georges, un ingénieur qui travaille dans le bâtiment, et de Olga Roussos. Famille ordinaire et tranquille, appartenant à la tentaculaire communauté grecque d'Alexandrie...





Le petit Demis Roussos a rencontré la musique dans la rue et dans les cafés. Il suit son père qui joue de la guitare dans des mariages et des fêtes de famille.

Demis fréquente le collège Saint-Marc, etablissement qui a déjà vu passer comme pensionnaires Georges Moustaki et Claude François.

En janvier 1961, Demis Roussos a quinze ans et son rêve d'Egypte s'envole. Les Roussos, comme la plupart des Grecs d'Alexandrie, doivent quitter le pays, ordre du président Nasser.



Pour le moment c'est vers le pays de ses origines, qu'il ne connaît pas, que vogue Demis Roussos. La famille de rapatriés s'installe à Athènes. Il entame des études de cuisine. Mais Demis a la tête ailleurs, il est fasciné par ces églises et ces monastères. Lors des offices, il chante dans un choeur byzantin.

L'été de ses 18 ans, il le passe sur l'île de Spetses. Avec six amis, il a monté un premier groupe, The Idols.

Pour Demis Roussos, plus rien ne compte que la musique en ce milieu des années soixante..



Il joue avec deux nouveaux groupes: les Mini's puis les We Five. Des espèces de boys bands avant l'heure qui écument les clubs à coups de reprises, tubes que lui seul peut chanter. Les Fils d'Aphrodite, Demis Roussos, chanteur guitariste Vangelis au clavier, Lucas Sideras à la batterie - ne tardent pas à se faire remarquer. Demis Roussos et Lucas Sideras ont rassemblé toutes leurs économies pour traverser l'Europe en train. Pas de visa de travail, les voilà refoulés par la police britannique. Ils doivent séjourner une quinzaine de jours dans la capitale française. Ils y resteront en fait 4 ans.







Du jour au lendemain, avec un million d'exemplaires vendus et disque d'or, Demis Roussos devient l'un des chanteurs les plus en vue du moment. Demis Roussos est avec la chanteuse Nana Mouskouri et l'actrice Melina Mercouri, le visage grec le plus connu de la fin des sixties. Les Aphrodite’s Child se séparent.

Demis Roussos n'est pas déboussolé, il se lance dans l'aventure en solo. Demis Roussos va avoir 25 ans.Il s'est marié à Saint-Gilles, le mariage de Demis avec Monique, ne durera que quelques mois. Deux ans plus tard, Demis se remariera avec Dominique, qui lui donnera un fils.





Demis Roussos devient l'ogre de la pop : excessif et impétueux. Il pèse déjà 100 kilos, pose volontiers alangui sur un sofa.

Chaque nouvelle chanson est désormais un hit pour Demis Roussos, même malgré ses frasques.En cette année 1980, Demis Roussos étouffe pourtant dans son personnage de monarque de la variété mondiale. Il pèse plus de 147 kilos, en mauvaise santé, il est constamment essoufflé lors de ces représentations.





Le 14 juin 1985, Demis Roussos et son épouse américaine Pamela sont à bord du vol 847 de la TWA Athènes-Rome. L'avion est soudain détourné vers Beyrouth par deux terroristes du Hezbollah. Les femmes sont vite libérées mais le suspense, ponctué par l'assassinat d'un passager Américain, va durer quatre jours. Demis Roussos, reconnu par les pirates de l'air, sera l'un des tous derniers à être libéré. Après cet épisode, plus rien ne sera comme avant. Il a désormais d'autres préoccupations. Il participe au Grand Forum pour la paix et le désarmement à Moscou en tant que représentant grecque. Mais celui-ci continue tout de même sa vie d’artiste en parallèle.





En 2010, la santé de Demis Roussos s'est mise à décliner. Deux ans plus tard, on lui diagnostique un cancer de l'estomac. Ses proches préfèrent ne rien lui dire de son état désespéré. Ils savent que depuis toujours, le chanteur a une peur panique de la mort.Trop faible pour chanter, il doit annuler un concert à Alexandrie, sa ville natale.

La mort lui avait été cachée. Personne n'avait osé dire au colosse de la chanson qu'elle allait venir le prendre. Comme dans une tragédie antique, elle frappa donc Demis Roussos par surprise, à 68 ans.