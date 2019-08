Les États-Unis vont autoriser la détention illimitée d'enfants migrants

Un policier chargé de patrouiller à la frontière la Californie et le Mexique.

et AFP

21/08/2019

Le gouvernement de Donald Trump a annoncé mercredi 21 août qu'il allait retirer les strictes limites régissant le temps passé en centres de rétention par les enfants migrants, dans le cadre de sa politique de fermeté face à l'immigration clandestine.

Le ministère américain de la Sécurité intérieure a déclaré qu'il mettait fin à une décision judiciaire de 1997, dites "Flores", imposant aux autorités fédérales de ne pas maintenir en détention les enfants plus de 20 jours. Une nouvelle règle, qui doit être mise en œuvre sous 60 jours, ne limitera plus le temps passé par les enfants ou leurs familles en centres de rétention.

Depuis un an, plus de 900 enfants migrants ont continué à être séparés de leurs familles à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, bien que le gouvernement Trump ait affirmé avoir mis un terme à cette politique, selon un puissant groupe américain de défense des droits civiques.