L’Indonésie continue de compter ses morts et tente de trouver des rescapés à la suite d'un séisme qui a été suivi d'un tsunami. Pour l'heure, au moins 832 morts ont été retrouvés et plus de 600 blessés recensés. Désormais, chaque minute compte et c'est une course contre-la-montre qui s'est enclenchée afin de sauver des décombres d'éventuels survivants.



Sous des tonnes de béton, les bonnes nouvelles sont rares, mais une femme a été retrouvée vivante dans la nuit de samedi à dimanche 30 septembre. Le déploiement des sauveteurs est très compliqué. Certaines région restent inaccessibles et la ville de Palu est détruite. Mais le pire est à craindre à Dongala, coupée du monde et dont aucune nouvelle n'a filtré depuis le séisme.

Les télécommunications sont difficiles, les hôpitaux sont submergés, le président du pays va arriver sur les lieux, et a annoncé qu'il faudra sans doute pleurer des milliers de morts. En attendant, une chaîne de solidarité s'est mise en place.

