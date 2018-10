publié le 31/10/2018 à 08:10

Il n'était pas le bienvenu. "Les mensonges de Trump tuent" : voilà le message porté par plus de 1.500 personnes, de tous âges et confessions, qui ont appelé Donald Trump à renoncer à ses diatribes incendiaires lors d'une manifestation inédite dans un contexte tragique, l'attentat antisémite perpétré samedi 27 octobre dans une synagogue de la ville de Pittsburgh, aux États-Unis.



Le président américain était venu mardi 30 octobre en compagnie de son épouse, de sa fille et de son gendre, se recueillir dans la synagogue, allumant une bougie pour chacune des onze victimes. Dehors, on pouvait entendre les manifestants scander "Les mots comptent".



Dès samedi, le locataire de la Maison Blanche avait vivement condamné la tuerie et a appelé à éradiquer "le poison de l'antisémitisme". Mais plusieurs voix lui ont reproché de désinhiber l'extrême droite avec ses discours enflammés.

Une organisatrice de la manifestation lui a adressé ce message : "La violence de samedi est une conséquence directe de votre influence. Président Trump, vous n'êtes pas le bienvenu à Pittsburgh tant que vous n'aurez pas renoncé au nationalisme blanc".

Social - C'est le Jour J pour les salariés de l'aciérie Ascoval. Leurs représentants syndicaux seront reçus aujourd'hui à Bercy. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire doit leur présenter les résultats du rapport chargé d'évaluer les perspectives économiques du site.

En attendant, sur place dans le Nord, la mobilisation continue.



Homophobie - L'association SOS Homophobie, qui a reçu hier la visite des ministres de l'Intérieur, de la Justice et la secrétaire d'État à l'Égalité homme-femme, a enregistré une très nette augmentation des appels sur sa ligne dédiée aux victimes d'agressions au mois de septembre : +36%.



Football - En Coupe de la Ligue, Nantes s'est qualifié hier soir pour les 8es de finale face à Montpellier 3 buts à 0. Strasbourg a de son côté battu Lille sur le score de 2 à 0. Suite des 16es de finale ce soir avec au programme : Nice-Auxerre, Guingamp-Angers et Nîmes-Saint-Étienne.