publié le 04/04/2019 à 08:25

L'avocat de la famille de Carlos Ghosn est très remonté après la nouvelle interpellation de l'ex-patron de Renault. Il a été arrêté chez lui, au petit matin, et placé en garde à vue, moins d'un mois après sa libération sous caution.



"C’est scandaleux, c’est une arrestation d’une extrême brutalité, ils sont venus à 6 heures après avoir prévenu la presse (…) cela a été une fois de plus mis en scène pour intenter à sa vie, pour l’humilier, pour le faire craquer et surtout rien ne justifie cette arrestation", dénonce l'avocat de la famille de Carlos Ghosn Me François Zimeray sur RTL.

"Il a fait 108 jours de détention, une détention particulièrement inhumaine et dégradante. Il était totalement à la disposition du juge. Toutes les garanties avaient été données. Il n’y avait aucune nécessité de le ré-arrêter et encore plus de façon spectaculaire. C’est vraiment dans le but de l’humilier, de le faire craquer, de le faire passer aux aveux. Carlos Ghosn ne se prétend pas du tout au-dessus des lois, il a simplement droit au respect des droits fondamentaux reconnus à chacun", a-t-il ajouté.

À écouter également dans ce journal

Affaire Benalla - Nouvel épisode de l’affaire, trois proches du chef de l’État seront bientôt entendus par la justice : Alexis Kholer, le secrétaire général de l'Élysée, Patrick Strzoda, son directeur de cabinet et François-Xavier Lauch le chef de cabinet.



Éducation nationale - Certaines écoles resteront fermées ce jeudi 4 avril. C'est le cas notamment à Paris, de la maternelle au lycée, les enseignants sont appelés à faire grève. Dans leur viseur la réforme de l'école, ils dénoncent notamment les méthodes du ministre de l’Éducation nationale.



Santé - La France va interdire plusieurs modèles d'implants mammaires : les prothèses en silicone macro texturées, soupçonnées de favoriser une forme rare de cancer.