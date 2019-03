publié le 01/03/2019 à 08:25

Une nouvelle journée de manifestations aura lieu, ce vendredi 1er mars, en Algérie. Et une fois encore, plusieurs dizaines de milliers de personnes devraient descendre dans les rues. Tous protestent contre la candidature annoncée d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. Ils réclament aussi plus de liberté et plus de moyens.



"Ça y est, le changement, c'est maintenant, c'est aujourd'hui et pas demain. Le régime est un régime mafieux, ils ont tout enlevé, ils ont tout volé", déclare une manifestante. "On est arrivés à un stade où les gens crèvent de faim. Un pays jeune avec 2 millions de chômeurs !", s'exclame une autre.

Une dizaine de journalistes algériens qui participaient à ce rassemblement contre la censure ont été interpellés. Ils ont finalement été libérés en fin de journée après plusieurs heures de détention.

