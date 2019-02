publié le 26/02/2019 à 19:04

Emilie König, bretonne de 34 ans, fait partie des combattants de Daesh. Elle est enfermée au nord de la Syrie dans le camp Al Roj, à quelques kilomètres seulement du dernier bastion du groupe état islamique. Emilie Baujard, envoyée spéciale de RTL en Syrie, a pu la rencontrer en exclusivité mardi 26 février.



Partie faire le djihad en 2012 et désormais détenue par les Kurdes, Emilie Köning vit depuis un peu plus d'un an dans un camp d'où elle n'a pas le droit de sortir, comme toutes les autres détenues avec elle. Elle a profité de l'absence des gardes pour parler quelques instants avec les envoyés spéciaux de RTL, car les Lurdes lui interdisent de parler aux journalistes. Cela vaut pour toutes les combattantes françaises.

La djihadiste semble nerveuse, refusant d'être enregistrée, elle paraît cependant en bonne santé. Ses cheveux sont recouverts d'un voile noir à motifs mais on peut voir son visage. Elle dit immédiatement qu'elle veut rentrer et être jugée en France. Elle explique ne pas être en sécurité avant de mettre son visage dans ses mains.

La Bretonne ajoute que les autres Françaises dans le camp la détestent, sans expliquer pourquoi. Elle assure que des femmes ont même essayé de mettre le feu à sa tente alors qu'elle était dedans avec ses trois enfants. Puis, la conversation s'arrête brusquement. Les gardes l'emmènent plus loin et l'obligent à repartir à l'intérieur du camp. Emilie König disparaît rapidement au milieu des tentes, de la poussière et du vent.

