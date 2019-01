et Marie Billon

publié le 15/01/2019 à 22:48

Les députés britanniques ont massivement rejeté l'accord de Brexit négocié par la Première ministre avec l'Union européenne. Seulement 202 députés ont voté pour l'accord négocié par Theresa May et 432 ont voté contre. Ce qui veut dire que de nombreux députés conservateurs ont désavoué leur propre première ministre.



L'ampleur est surprenante puisque c'est une défaite à 232 voix près. C'est tout simplement la plus grand défaite qu'un gouvernement britannique a jamais essuyé dans toute l'histoire parlementaire du pays.

Ce soir, de nombreuses incertitudes règnent donc encore au Royaume-Uni. On sait déjà que le chef de l’opposition Jeremy Corbyn a décidé de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Le débat aura lieu demain, le vote en fin d'après-midi et c'est un défi que Theresa May accueille volontiers.

Car même si elle risque sa place, elle veut vérifier si elle a toujours la confiance du Parlement. Cette confiance, peut-être qu'elle l'aura car les députés de son parti et les députés nord-irlandais ont certes voté contre son accord ce soir, mais ils ne voteront pas nécessairement pour la renverser. Theresa May devrait donc rester en poste demain soir et elle devra dire d'ici lundi 21 janvier quelle est sa stratégie.



