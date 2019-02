publié le 25/02/2019 à 16:53

La vidéo a été partagée près de 22.000 fois sur Facebook. À Toulouse, la fin de l'acte 15 des "gilets jaunes" a été marquée par un événement quelque peu inattendu. Vers 20h30, alors que les forces de l'ordre faisaient face aux derniers manifestants présents dans le centre de la ville rose, deux policiers ont dû être séparés.



En effet, après un bref échange, un policier, casqué, s'est dirigé vers son interlocuteur pour lui asséner un coup de tête impressionnant. "Ils se battent entre eux, ils se foutent sur la gueule", lance une manifestante, d'un ton quelque peu dépité. Une courte altercation filmée et largement commentée.

Véronique, l'auteure de la vidéo, explique que les deux hommes "avaient déjà eu une discussion" avant cet acte. "Il est survenu après qu'on ait discuté pas mal avec les policiers. Certains nous ont souri, d'autres nous ont encouragés", raconte-t-elle dans les colonnes de 20 minutes qui a repéré la vidéo.

C'est juste la réaction d'un collègue qui s'est retrouvé un peu con Le syndicat Alliance à Toulouse Partager la citation





Contacté par RTL, le syndicat de police Alliance assure que c'est "une non-affaire". "On peut dire que c'est violent mais en réalité, c'est juste une réaction", explique-t-on. Avant de détailler la scène : "Les collègues sont en ligne, ils ont un ordre et l'un d'eux n'entend pas les consignes et se retrouve seul en première ligne. Il a été surpris".



"Ce n'est pas une bagarre, c'est juste la réaction d'un collègue qui s'est retrouvé un peu con", poursuit-on. Si le syndicat confesse que le policier en question "n'aurait pas dû faire ça", l'affaire s'arrête là.