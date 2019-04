Les actualités de 18h - Attentats au Sri Lanka : 8 personnes arrêtées

publié le 21/04/2019 à 18:36

Huit personnes ont été arrêtées au Sri Lanka en lien avec la vague d'attentats qui a frappé dimanche l'île, faisant au moins 207 morts, a annoncé le Premier ministre Ranil Wickremesinghe. "Jusqu'ici les noms que nous avons sont locaux" mais les enquêteurs cherchent à savoir s'ils ont d'éventuels "liens avec l'étranger", a déclaré dans une allocution télévision le chef de gouvernement, sans donner davantage de précisions.





8 explosions au total ont eu lieu contre des hôtels et des églises. Le toit de l’église de Negombo, situé au nord de la capitale srilankaise a tout simplement été soufflé : il n’en reste que la charpente de bois. Au sol, des centaines de tuiles brisées, des bancs de messe en éclats et des victimes allongées, leurs vêtements tachés de sang.



Presque au même moment, des attentats visaient deux autres Eglises : l’une à Batticoala à l’Est du pays et l’autre à Colombo, dans la capitale srilankaise où trois hôtels de luxe, fréquentés par les touristes étrangers ont également été attaqués. Quelques heures plus tard, deux autres explosions ont à nouveau endeuillé le pays qui n’avait pas connu de telles violences depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans.



Les autorités ont décrété un couvre-feu et le blocage des réseaux sociaux pour empêcher la diffusion de fausses informations. Pour le moment, ces violences n’ont pas été revendiquées.

À écouter également dans ce journal

Pâques - En France, les cérémonies pascales auront surtout été marquées par les hommages à Notre-Dame de Paris. Dans les plus petites églises, comme dans les cathédrales, les fidèles ont prié pour le renouveau de ce monument emblématique. À Paris, c'est l'église Saint-Eustache, dans le quartier des Halles, qui a accueilli ce matin la principale messe.



International - À l'étranger, on attend dans la soirée les résultats de l'élection présidentielle en Ukraine. Grandissime favori, un comédien, totalement novice en politique, Volodymyr Zelensky. Si les sondages ne se trompent pas, il devrait battre le président sortant Petro Porochenko.

Football - Le Paris St-Germain est donc sacré champion de France de football pour la 8e fois de son histoire. On pensait que ça se jouerait ce soir au Parc des Princes face à Monaco, mais en fait, le PSG peut déjà savourer son titre puisque Lille a été tenu en échec à Toulouse 0-0.