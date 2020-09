Chevaline : 8 ans après, une nouvelle piste ?

publié le 03/09/2020 à 21:05

Le 5 septembre 2012, 4 corps sont retrouvés sur le bord de la route à Chevaline en Haute-Savoie aux alentours de 16 heures : un homme et deux femmes près d'un véhicule et un cycliste tués par balle. Une fillette de 7 ans est également trouvée grièvement blessée. Lorsque la police scientifique arrive vers 23 heures, il trouve une seconde petite fille de 4 ans cachée dans la voiture, au milieu des corps. Une affaire mystérieuse toujours non-résolue.



La famille Al-Hilli, résidant au Royaume-Uni était en vacances en Haute-Savoie. Les parents, la belle-mère et les deux filles dormaient dans un camping, pour la troisième année consécutive. Le 5 septembre 2012, un cycliste expliquera avoir été doublé par un 4x4, un cycliste et une moto. Il découvrira les corps quelques minutes plus tard.

Le tueur ne sera jamais retrouvé. Mais la procureure d'Annecy, Véronique Denizot, croit en la résolution de cette enquête. Elle se confie dans L'heure du crime sur la prochaine audition des petites filles témoins de la scène et sur une possible piste locale ?

Nos invités

Serge Pueyo, correspondant RTL à Grenoble.

Véronique Denizot, procureure d'Annecy.

