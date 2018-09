publié le 19/09/2018 à 15:29

Écharpe grise nouée autour du cou, lunettes de vue à monture noire, veste sombre, Jean-Claude Arnault n'a fait aucune déclaration à son arrivée au tribunal, mercredi 19 septembre. Il est accusé de viols et agressions sexuelles et sera jugé par la justice suédoise jusqu'au lundi 24 septembre.



Ce Français de 72 ans devenu icône intellectuelle en Suède est le mari de Katarina Frostenson, Nobel de littérature. Son nom est devenu tristement célèbre en novembre 2017, quand, dans un grand quotidien suédois, Dagens Nyheter, 18 femmes l'ont accusé de viols et d'agressions sexuelles entre 1996 et 2017. Une nouvelle vague de scandales en pleine tempête "Me Too" déclenchée par les témoignages de femmes accusant le producteur américain Harvey Weinstein de faits similaires.

Jean-Claude Arnault comparaît pour deux viols présumés sur une même plaignante. Il encourt de deux à six ans de prison. Son procès, c'est le premier notable post-ère "Me Too". Et depuis près d'un an, il conteste ces accusations. Ce qu'il a réitéré par la voix de son avocat devant les juges. Puis, le tribunal a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile.

Un état de "vulnérabilité" et "de peur intense"

Selon l'acte de mise en accusation, le 5 octobre 2011 dans un appartement stockholmois, Jean-Claude Arnault a contraint la plaignante à un "rapport oral" puis à une pénétration vaginale alors que la jeune femme se trouvait dans un "état de vulnérabilité" et "de peur intense" l'empêchant de se défendre.



Les faits se seraient répétés dans la nuit du 2 au 3 décembre 2011, dans le même appartement, tandis que la victime dormait. Une partie de l'enquête préliminaire ouverte contre lui pour d'autres viols et agressions sexuelles présumés commis entre 2013 et avril 2015 a été classée sans suite, frappée par la prescription ou faute de preuves.

L'écrivaine Elise Karlsson, l'une des femmes ayant témoigné dans DN, travaillait sous statut précaire en 2008, à l'époque des faits qu'elle reproche au Français. "Tout à coup, j'ai senti ses mains sur mes fesses. À aucun moment, je ne m'étais montrée intéressée. J'étais sous le choc", a-t-elle raconté l'an dernier. "Je lui ai dit : ne me touche pas, et je l'ai giflé, avant de fuir. Il est venu vers moi et m'a dit que je ne trouverai plus de travail".

Tempête à l'Académie du Nobel

Le scandale avait provoqué un cataclysme au sein de l'académie, avec laquelle M. Arnault entretenait des liens artistiques et financiers étroits. Une enquête interne a établi que plusieurs académiciennes, conjointes ou filles d'académiciens, avaient elles aussi subi "l'intimité non désirée" et les comportements "inappropriés" de l'accusé.





Huit académiciens se sont mis en congé provisoire ou définitif, dont la secrétaire perpétuelle Sara Danius. L'attribution du Nobel de littérature 2018 a été reportée à 2019, et le prestigieux conclave, en ruines, s'efforce depuis lors de se reconstruire.