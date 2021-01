Le président du Tadjikistan annonce que le pays a vaincu le coronavirus

et AFP

publié le 26/01/2021 à 15:50

Au Tadjikistan, un pays pauvre d'Asie centrale, le bilan officiel reste inchangé depuis plus de deux semaines. Son président a fait état de 13.308 infections depuis avril, dont 90 décès et 13.218 guérisons. Le pays de 9,5 millions d'habitants n'aurait à l'heure actuelle aucun cas actif.

"Nous pouvons dire en toute confiance qu'il n'y a plus de coronavirus au Tadjikistan", a proclamé Emomali Rakhmon lors d'un discours au Parlement. "Nous ne devons pas nous relâcher et oublier les règles de l'hygiène personnelle et publique", a-t-il ajouté.

Et pour continuer sur cette lancée, le président précise que tous les voyageurs arrivant au Tadjikistan seront "placés en quarantaine sous surveillance des médecins de famille à la maison pour une période de 14 jours". Une vie à peu près normale reprendra donc et les autorités ont, en outre, prévu la réouverture des mosquées la semaine prochaine, après environ neuf mois de fermeture.

Un pays qui s'est toujours dit "épargné par la maladie"

Mais, le Tadjikistan s'est toujours dit "épargné par la maladie" qui se répandait partout ailleurs dans le monde. Le gouvernement tadjik n'a rapporté ses premiers cas de Covid-19 que le 30 avril 2020, juste avant la venue d'une délégation de l'Organisation mondiale de santé (OMS) qui devait effectuer une inspection.



Le Turkménistan, un autre pays autoritaire d'Asie centrale, n'a jamais admis le moindre cas d'infection par la Covid. Même après l'introduction de mesures de confinement et l'annonce par l'ambassadeur du Royaume-Uni à Achkhabad qu'il était atteint de la Covid-19.