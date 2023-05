185. Le New Jersey, un concentré d'Amérique, entre plages, casinos et New York

Le New Jersey n’est pas très grand, mais c’est un concentré d’Amérique. L’État chanté par Bruce Springsteen avec ses plages, ses casinos, ses universités prestigieuses, comme Princeton, a une connexion très forte avec New York.

Avec ses 14 voies de circulation, le pont de Washington est l'un des axes principaux entre New York et le New Jersey. Il est l’un des ponts les plus fréquentés au monde, avec plus de 100 millions de véhicules par an.



Il y aussi des tunnels qui relient Manhattan au New Jersey. Et quand vous prenez la route, vous avez un des aperçus de ce que peut être l’industrie américaine. Vous le voyez aussi très bien dans la série Les Sopranos, où l’une des stars c'est le "Garden State".

Le New Jersey c’est aussi des plages, des fronts de mer, comme Asbury Park, où Bruce Springsteen a grandi. Le "Boss", qui est l’une des incarnations de l'État, y habite toujours. Et ses fans y viennent en pèlerinage.

L'autre ville symbole du New Jersey, c'est incontestablement Atlantic City. En 1976, la ville fait un pari. Les électeurs du New Jersey approuvent par référendum la légalisation les jeux d'argent, mais pas ailleurs dans l'État. Alors que Las Vegas était la seule autre ville-casino du pays. Beaucoup de casinos sont alors construits le long de la promenade.



