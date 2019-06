publié le 17/06/2019 à 10:02

Facebook se prépare à lancer début 2020 sa propre cryptomonnaie, baptisée "Libra". Elle permettra aux utilisateurs de payer des services et de s'envoyer de l'argent entre particulier, partout dans le monde, sans passer par les banques traditionnelles.



Elle sera accessible aux utilisateurs de Facebook mais aussi à ceux de l’application Whatsapp ou Messenger, appartenant groupe de Mark Zuckerberg, ou encore via des groupes partenaires. Une trentaine de firmes comme Uber ou encore Iliad, du Français Xavier Niel, ont déboursé 10 millions de dollars, selon les Echos, pour participer au projet du géant américain.



Cette monnaie virtuelle sera indexée sur l'euro, le dollar, le yen ou encore la livre. Sans commission, ni spéculation. La création de cette devise virtuelle inquiète les Etats et les banques traditionnelles puisqu'il est fort à parier que Facebook vous incitera à payer vos achats dans cette nouvelle devise plutôt qu'une monnaie classique, bien souvent avec des réductions à la clef.

Un réseau de bornes de retrait physiques pourrait être établi afin de permettre aux utilisateurs de gérer leurs fonds. Selon The Information, Facebook pourrait même rémunérer ses propres employés avec cette monnaie.

Vous pourrez donc bientôt payer votre course Uber ou votre réservation Booking.com en Libra.