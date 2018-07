Le journal de 7h30 : Donald Trump limoge sa ministre intérimaire de la justice

publié le 31/01/2017 à 08:29

"Vous êtes virés", c'est ce que disait Donald Trump dans son émission de télé-réalité "The apprentice". Le président américain continue sur sa lancée : il a viré la ministre intérimaire de la justice Sally Yates, dans la nuit du lundi 30 janvier, car elle avait ordonné au procureur de ne pas appliquer le décret limitant l'immigration de 7 pays musulmans. Pendant ce temps, les manifestations de protestation contre le "muslim ban" se poursuivent dans toute l'Amérique.



De nombreux politiques s'insurgent contre le décret de Donald Trump. C'est le cas de Chuck Schumer, sénateur de l'État de New York : "La dame dans le port de ma ville brandit une magnifique torche. Cette torche représente la grandeur de l'Amérique pour tous les Américains et les citoyens du monde. Nous ne laisserons pas ce décret infâme éteindre cette grande torche", a-t-il promis dans un discours prononcé au pied de la statue de la Liberté.

L'ancien président américain Barack Obama est sorti de son silence pour encourages les Américains à manifester. De grandes entreprises comme Google, Apple, Netflix ou encore la banque Goldman Sachs, qui emploient des milliers d'ingénieurs étrangers, protestent elles aussi contre ce décret.

À écouter également dans ce journal

- Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la nuit du lundi 30 janvier, à Londres, au Royaume-Uni. Ils ont protesté contre le décret de Donald Trump et contre la visite d'État du président américain dans leur pays.



- François et Penelope Fillon ont été entendus lundi 30 janvier, dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de l'épouse du chef de file des Républicains.



- La croissance a atteint 1,1% en France en 2016, selon les dernières données de l'INSEE, ce mardi 31 janvier. Un chiffre inférieur aux prévisions du gouvernement.



- François Hollande recevra le vainqueur de la primaire PS Benoît Hamon, mardi 31 janvier à l'Élysée.



- La fondation Abbé Pierre a publié son rapport annuel sur le mal-logement en France : la crise du logement continue d'augmenter malgré les promesses de François Hollande



- À partir du lundi 6 février, les démarches administratives pour changer de banque seront plus faciles.



- Football : le milieu de terrain bordelais Grégory Sertic qui a été transféré à Marseille lundi 30 janvier a été placé sous protection policière après avoir reçu des menaces de mort de la part de supporters bordelais.



- Le Festival de Cannes de 2017 sera présidé par le réalisateur espagnol, Pedro Almodóvar.