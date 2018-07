et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/10/2017 à 07:50

La Catalogne sous tutelle. Ce vendredi 27 octobre, le gouvernement central espagnol a annoncé les premières sanctions après la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Le Sénat a autorisé la mise sous tutelle de la région, en donnant son feu vert au gouvernement pour déclencher l'article 155 de la Constitution.



Le Premier ministre Mariano Rajoy a proclamé la destitution du président indépendantiste catalan Carles Puigdemont et de son gouvernement, dissout le parlement catalan et convoqué des élections régionales anticipées pour le 21 décembre prochain. Concrètement, le gouvernement local a perdu l’ensemble de ses prérogatives.

Mariano Rajoy a également annoncé la destitution du directeur général de la police catalane et la fermeture des délégations à l'étranger du gouvernement catalan. "Il faut éviter la prise en otage d’une majorité de Catalans", a-t-il expliqué.

À écouter également dans ce journal

GUYANE - Emmanuel Macron poursuit son séjour en Guyane. Le président a validé le "milliard d’euros", promis par l’ancien gouvernement de Bernard Cazeneuve. Mais le président a refusé de rencontrer le collectif des 500 frères qui avait manifesté sa colère au printemps dernier. "Je suis venu en sachant qu’il y avait une colère, mais je ne suis pas là pour céder à la colère."



SÉCURITÉ SOCIALE - L'Assemblée nationale a voté vendredi l'extension de 3 à 11 du nombre de vaccins obligatoires pour les jeunes enfants qui naîtront à partir du 1er janvier 2018, à l'issue de vifs débats.



HEURE d’HIVER - Ce dimanche 29 octobre, la France passe à l’heure d’hiver. Un changement d’heure qui aura lieu à 3h. Il sera alors 2h. Le jour va tomber plus tôt, et les nuits vont s’allonger.



SEPT-SORTS - Au mois d’août, une voiture avait foncé sur une pizzeria à Sept-Sorts en Seine-et-Marne, faisant 13 blessés et un mort. La pizzeria a rouvert ses portes jeudi 26 octobre. "Ça a été difficile de reprendre le service", témoigne un serveur au micro de RTL.



FOOTBALL - Le PSG s’est imposé face à Nice (3-0), ce vendredi 27 octobre. Le club parisien prend provisoirement sept points d’avance sur Monaco, en tête de la Ligue 1.