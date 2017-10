et AFP

publié le 27/10/2017 à 20:34

Madrid reprend la main. Le gouvernement central espagnol a annoncé les premières sanctions après la déclaration d'indépendance de la Catalogne, vendredi 27 octobre. En vertu de la mise sous tutelle de la région, autorisée par le Sénat qui a donné son feu vert au gouvernement pour déclencher l'article 155 de la Constitution, le premier ministre Mariano Rajoy a proclamé la destitution du président indépendantiste catalan Carles Puigdemont et de son gouvernement, dissout le parlement catalan et convoqué des élections régionales anticipées pour le 21 décembre prochain.



Mariano Rajoy a également annoncé la destitution du directeur général de la police catalane et la fermeture des délégations à l'étranger du gouvernement catalan (sauf celui de Bruxelles).

"Ce sont les premières mesures que nous mettons en marche pour éviter que ceux qui étaient jusqu'à maintenant responsables de (l'exécutif catalan) puissent poursuivre leur escalade de désobéissance", a fermement déclaré Mariano Rajoy à l'issue d'un Conseil des ministres convoqué après le feu vert du Sénat à la mise sous tutelle de la Catalogne.