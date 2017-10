publié le 27/10/2017 à 20:00

Cinq jours seulement se sont écoulés pour le PSG depuis le match nul arraché miraculeusement par Edinson Cavani sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (2-2). C'est avec quatre longueurs d'avance sur son premier poursuivant, Monaco, et six sur le 3e, Nantes, équipe en très grande forme du moment (invaincu depuis huit matches, six victoires et deux nuls), que les Parisiens reçoivent un OGC Nice à l'inverse en panne sèche.



C'est simple, le Gym a concédé en octobre quatre défaites en quatre rencontres toutes compétitions confondues. Tout avait idéalement commencé contre l'OM (2-0 après 16 minutes), avant que les hommes de Rudi Garcia ne renversent la situation (victoire 4-2). Le 3e du dernier championnat a ensuite chuté à Montpellier (2-0) puis à domicile contre la Lazio Rome (1-3) et Strasbourg (1-2). Conséquence, une fâcheuse 14e place au classement.



À l'heure de se frotter à un PSG privé de Neymar, automatiquement suspendu après les deux cartons jaunes reçus au Vélodrome, mais aussi de Thiago Motta (genou), Nice doit se souvenir de ses bonnes prestations contre le club de la capitale la saison dernière : 2-2 au Parc des Princes en décembre, 3-1 à l'Allianz Riviera le 30 avril pour ce qui reste la dernière défaite en date de l'équipe d'Unai Emery. Mais les deux fois, Lucien Favre avait pu compter sur la présence au milieu de l'international ivoirien Jean-Michaël Seri, touchés aux ischios et absent jusqu'à mi-novembre.