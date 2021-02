WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Aux États-Unis, à Washington, le procès en destitution de Donald Trump, accusé "d'incitation à l'insurrection", a repris il y a 2 heures dans l'enceinte du Congrès ce samedi 13 février, là même où ses partisans avaient semé la violence et le chaos le 6 janvier. Un Sénat qui va auditionner des témoins, ce qui pourrait repousser le vote final sur le verdict de plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Les avocats de Donald Trump sont dits surpris, comme tout le monde. 55 sénateurs demandent plus d'informations et veulent surtout de nouveaux témoins. Parmi ces 55 sénateurs, 5 républicains vont dans ce sens.

Qu'est-ce qui a pu changer ? C'est encore un peu flou, mais peut-être ce nouvel élément sur la journée du 6 janvier, révélé par CNN : alors que les émeutiers ont déjà forcé les portes du capitole, un élu républicain parvient à joindre le président au téléphone. Et pas n'importe lequel : Kevin McCarthy, le chef des républicains à la chambre des représentants.

Pour lui la situation est grave, il demande au président d'intervenir, mais ce dernier répond : "J'imagine que ces gens sont plus en colère que vous pour l'élection", sous-entendu, "Eux au moins me soutiennent". L'élu hausse le ton, le président répond : "Mais à qui crois-tu parler ?". Reste à voir si Kevin McCarthy va témoigner. Ce nouveau rebondissement va-t-il changer le résultat final ? Au moins 17 sénateurs républicains doivent voter la destitution pour condamner Donald Trump. Pour l'instant, ils seraient seulement cinq ou six prêts à le faire.

À écouter également dans ce journal...

Coronavirus - La Haute Autorité de santé (HAS) a publié, vendredi soir, les premières recommandations de prise en charge pour les personnes présentant des symptômes prolongés après un Covid-19. En France, au moins 300.000 personnes connaissent encore de la fatigue, une perte de goût, d'odorat, des problèmes de concentration ou de mémoire des semaines ou des mois après l'infection.



Italie - Le nouveau Premier ministre, Mario Draghi, a prêté serment ce samedi après-midi. L'ancien président de la banque centrale européenne, surnommé Super Mario, pour avoir surmonté la crise de la dette de la zone euro en 2012 va donc devoir gérer une nouvelle crise sanitaire et économique cette fois.

Tennis - La Fédération Française de Tennis a un nouveau président : Gilles Moretton qui a a remporté l'élection haut la main avec un score de près de 60%.