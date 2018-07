publié le 31/10/2017 à 18:59

Carles Puigdemont a tenu une conférence de presse très attendue à Bruxelles, où il s'est installé "par sécurité", lundi 30 octobre, sans toutefois demander l'asile. Le dirigeant déchu se trouve sous la menace de poursuites pour "rébellion" en Espagne après la déclaration d'indépendance du 27 octobre. Le président catalan destitué par le pouvoir central a annoncé qu'il respecterait le résultat des élections du 21 décembre. Il a néanmoins demandé à ralentir le processus d'indépendance afin d'éviter des troubles.



"On ne peut pas construire une République pour tous à partir de la violence. Si cette attitude a pour prix de ralentir le déploiement de la République, alors il faut considérer qu'est c'est un prix à payer raisonnable dans l'Europe du XXIe siècle", a-t-il déclaré depuis le Press Club de Bruxelles. Le chef indépendantiste tente de camoufler sa fuite en combat, assurant qu'il se trouve en Belgique "pour agir en toute liberté". Mais non seulement Carles Puigdemont se garde bien d'expliquer en quoi il peut agir, il annonce également qu'il participera aux élections.

À écouter également dans ce journal :

- Les Républicains a exclu quatre de ses membres pro-Macron et acté le départ du premier ministre Édouard Philippe à l'issue d'un Bureau politique tenu ce mardi 31 octobre.

- Attaque du Thalys : deux complices présumés du tireur ont été écroués en Belgique ce mardi 31 octobre.



- Haute-Saône : aucun suspect n'est en vue dans l'affaire de la disparition de la joggeuse de 29 ans, Alexia. Les habitants de Gray vivent dans l'angoisse, alors qu'un corps calciné a été retrouvé lundi 30 octobre dans une forêt. Le maire leur demande de ne pas sortir seuls.



- Procès d'AZF : 16 ans après les faits, le directeur de l'usine AZF, filiale de Total, a écopé de cinq mois de prison avec sursis et d'une amende maximale après avoir été reconnu coupable d'"homicide involontaire". C'était le troisième procès de l'explosion qui a fait 31 morts en 2001 à Toulouse.



- Football : Didier Deschamps a été prolongé à son poste de sélectionneur de l'équipe de France jusqu'à la fin de l'Euro 2020, a annoncé mardi 31 octobre le président de la Fédération française de football, Noël Le Graet, en conférence de presse.



- Rugby : la fédération internationale de rugby a recommandé mardi 31 octobre d'attribuer la Coupe du monde 2023 à l'Afrique du Sud, dont le dossier devance celui de la France et de l'Irlande, les deux autres candidates. Mais tout n'est pas encore perdu pour l'Hexagone.



- Aisne : cinq personnes d'une même famille, le père, la mère, deux garçons et une petite fille, ont été découverts morts par les gendarmes, tous par arme à feu. Les parents étaient âgés entre 50 et 60 ans. Les enfants, eux, étaient âgés de 14, 18 et 20 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un drame familial.



- Transports : le trafic du RER A, coupé depuis lundi 30 octobre entre les gares de la Défense et d'Auber à Paris, ne reprendra que mercredi 1er novembre dans les meilleurs des scénarios, a indiqué la RATP ce mardi. Ces désagréments sont dus à l'arrivée d'eau boueuse dans un tunnel après un accident lors de travaux à proximité de la Porte Maillot.