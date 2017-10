publié le 31/10/2017 à 15:12

Carles Puigdemont, le dirigeant séparatiste catalan semble en fuite. Trois jours après avoir prononcé l'indépendance de la Catalogne, le leader séparatiste s'est réfugié à Bruxelles, accompagné par cinq de ses ministres en Belgique. Carles Puigdemont, destitué, a fui l'Espagne, qui a mis la Catalogne sous tutelle. La cour constitutionnelle espagnole a d'ailleurs suspendu la déclaration d'indépendance de la région.



Après beaucoup de doutes et de mystères, ce n'est pas un hasard s'il a choisi la Belgique. Capitale européenne, c'est aussi le seul pays européen qui peut lui accorder une demande d'asile. Le leader indépendantiste souhaite interpeller la communauté européenne sur la situation en Espagne.

Toutefois, les intentions de Carles Puigdemont restent floues. Il serait d'abord parti en voiture direction Marseille, pour embarquer à bord d'un avion pour Bruxelles. Son allocution, ce mardi en début d'après-midi, était très attendue.

À écouter également dans ce journal :

- Un couple et ses trois enfants ont été retrouvés morts dans une ferme près de Saint-Quentin dans l'Aisne. Ils ont tous été tués par balles.



- Un corps calciné a été découvert près du lieu où Alexia Daval, la joggeuse disparue depuis samedi dernier, courrait. Le maire de la commune de Gray appelle les habitants à "ne pas sortir seul".



- La ministre des Armées Florence Parly dévoile ce mardi son "Plan famille". Au programme, douze mesures phares pour répondre aux contraintes des militaires et de leur famille.



- L'ONU se fâche et estime que les pays signataires de l'Accord de Paris ne respectent pas suffisamment leurs engagement écologiques.



- La trêve hivernale débute mercredi 1er novembre. L'occasion pour les familles menacées d'expulsion de respirer pendant cinq mois.



- À Paris, la circulation du RER A restera interrompue au moins jusqu'à demain matin, à cause d'une coulée de boue paralysant les voies entre La Défense et Auber.



- La situation en passe de s'améliorer concernant la crise du beurre : un accord a été trouvé entre plusieurs distributeurs.



- Bilan mitigé pour les routes passées d'une limitation de 80km/h à 90km/h : le nombre de morts ne baisse pas sur les routes.



- Le PSG espère se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions, en affrontant les Belges d'Anderlecht ce mardi soir.