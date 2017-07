publié le 12/07/2017 à 17:56

Au plus près de la réalité. Fin juin, on apprenait que Clint Eastwood préparait un nouveau film basé l’attentat déjoué du Thalys. On en sait désormais un peu plus sur le casting de The 15:17 to Paris. Selon le magazine américain Variety, le réalisateur de Mystic River et Million Dollar Baby aurait choisi Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone, pour jouer leur propre rôle.



Ces trois hommes ne sont autres que les Américains qui le 21 août 2015, ont neutralisé le terroriste présumé, Ayoub El Khazzani, dans le Thalys reliant Amsterdam à Paris. Le film, dont la production a démarré cette semaine, retracera le parcours et la vie de ces trois amis, jusqu’à l’attaque.

Ceux qui ont reçu la médaille de la légion d’honneur en France partageront l’affiche avec Jenna Fischer (la réceptionniste Pam Beesly dans la série The Office), Judy Greer (Karen Mitchell dans Jurassic World) et Ray Corasani (The Catch). Paul-Mikel Williams, Max Ivutin, Bryce Gheisa, Cole Eichenberger et William Jennings interpréteront, quant à eux, les versions jeunes d'Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone.