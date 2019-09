et AFP

publié le 21/09/2019 à 08:13

Un couple peut se marier à Las Vegas par plaisanterie. En effet, la justice a admis l'absence de toute conséquence juridique et de tout engagement. La Cour de cassation a donc rejeté les arguments d'un homme qui se disait victime d'une bigamie de son épouse, celle-ci s'étant mariée avec un autre à Las Vegas, quinze ans avant leur mariage à Paris.



"Il n'y a pas de mariage sans consentement, ont rappelé les juges, et pour qu'un mariage à Las Vegas soit reconnu en France, encore faut-il que les intéressés aient manifesté d'autres intentions que celle de faire la fête lors d'un voyage touristique."

"Les deux intéressés n'avaient pas publié les bans, n'avaient pas fait retranscrire en France ce mariage sur leurs actes de naissance, avaient ensuite reconnu leur enfant qu'ils considéraient donc comme naturel et non légitime et s'étaient enfin tous deux mariés par la suite en France, chacun de leur côté, ce qui prouve qu'ils ne se considéraient pas comme déjà mariés", a expliqué la Cour.

Les arguments du mari épousé à Paris, qui se considérait victime d'une bigamie et réclamait des indemnités à sa femme, ont été rejetés. Celui-ci faisait valoir que l'union de Las Vegas avait été stable durant plusieurs années, qu'un enfant était né et qu'un tel mariage est parfaitement valable aux États-Unis.