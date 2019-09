publié le 19/09/2019 à 18:01

"Une étude beaucoup plus fouillée" et "un travail méthodologique pointu". C'est ainsi que Sylvie Le Minez définit la nouvelle étude statistique de l'INSEE dévoilée ce jeudi, concernant les couples de même sexe en France. Âge, niveau de diplôme, origine sociale et géographique... C'est la première étude qui porte sur les couples de même sexe (conjoints ou conjointes vivant ensemble) avec autant de précisions.

L'étude se base sur les données du recensement mené en 2018 par les équipes de l'institut de statistique, en comparaison avec l'étude Famille et Logement de 2011. La méthodologie appliquée a été élaborée dans le but d'obtenir des données plus précises et de contribuer aux statistiques européennes.

"À terme, ces données seront mises à disposition des chercheurs", explique Sylvie Le Minez qui a mené l'étude, en collaboration avec Élisabeth Algava.

Un effet "mariage pour tous"

Résultat, il apparaît notamment que depuis 2011, le nombre de personnes se déclarant en couple avec un conjoint ou une conjointe du même sexe a augmenté, passant de 0,6 à 0,9% des couples cohabitants français.

Plus qu'une réelle augmentation, les personnes interrogées sont probablement plus à l'aise pour déclarer leur sexualité, explique Sylvie Le Minez. "On peut penser que les personnes indiquent plus facilement qu’elles sont avec une personne de même sexe et que c'est lié à l’évolution des modes de vie et à une reconnaissance juridique et sociale plus importante".

6 couples de même sexe sur 10 ont contractualisé leur union par un mariage ou un PACS Étude d'INSEE première Partager la citation





Selon des chiffres précédents de l'INSEE, depuis l'adoption du mariage pour tous en 2013, entre 6.000 et 8.000 mariages sont célébrés chaque année pour les couples de même sexe - avec un pic à 10.500 en 2014. Ainsi, en 2018, "parmi les personnes en couple cohabitant avec un partenaire du même sexe, six sur dix ont contractualisé leur union par un mariage ou un pacte civil de solidarité (Pacs)", indique l'institut.



Cependant, les couples homosexuels se marient moins que les couples hétérosexuels : "Plus de la moitié des unions contractualisées par des partenaires de même sexe sont des mariages, soit beaucoup moins que pour les couples de sexe différent (90 %)".

Des couples plus jeunes et citadins

Les couples d'hommes ou de femmes, sont en moyenne beaucoup plus jeunes qu'avant : en 2011, la majorité des personnes se déclarant en couple avec un conjoint ou une conjointe du même sexe avait entre 35 et 44 ans, en 2018, ces personnes sont plutôt âgées de 25 à 29 ans. L'INSEE souligne cependant, que la part des couples de même sexe augmente parmi toutes les tranches d'âge.



Pour ce qui est de la géographie, "les couples de même sexe vivent davantage que les autres dans les communes les plus peuplées". Paris concentre ainsi beaucoup de couples homosexuels, surtout des hommes : 15% d'entre eux vivent dans la capitale, contre 7% des femmes en couple avec une femme.

Des couples de femmes avec enfant

En plein débat autour de l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, les statistiques de l'INSEE montrent qu'un quart des couples de femmes vivent avec des enfants sous leur toit. "Cette situation est rare chez les hommes", précise l'institut. Au total ce sont 31.000 enfants qui vivent avec un couple de même sexe, dont 26.000 mineurs.



L'INSEE souligne cependant que, "quel que soit l’âge des partenaires, la présence d’enfants dans le logement de couples de même sexe est moins fréquente que pour les couples de sexe différent."