Un séjour à Las Vegas à gagner dans le Stop ou Encore du 02 Juin 2019

Alain Souchon, Sting et votre séjour à Las Vegas pour aller voir Elton John sur scène grâce à RTL

On commence cette émission par Alain Souchon et un Stop ou Encore spécial dédié à l'album C'est Dejà Çà sorti il y a 25 ans !



Sting est également présent ce matin puisque après 44/876, son dernier disque en collaboration avec Shaggy, le chanteur britannique sort My Songs, un nouvel album qui regroupe ses titres passés mais réarrangés.

"Voici ma vie en chansons. Qu'elles soient reconstruites, rapiécées ou même ornées d'un nouveau cadre, elles sont ici toutes considérées à travers un prisme contemporain." explique le chanteur dans un communiqué.

"Je cherche toujours la surprise, quelque chose qui va éveiller ma curiosité, mais c'est également un jeu. Je trouve par exemple que Maître Gims est un chanteur incroyable." Sting / RTL





"Une chanson enregistrée n'est pas une relique, quand je reprends ces chansons, il y a une expérience, du vécu." Sting / RTL





