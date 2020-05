Larry Kramer, scénariste, militant et l'un des fondateurs d'Act Up

publié le 27/05/2020 à 21:22

C'est une figure majeure de la lutte contre le sida et de l'activisme LGBTQ+ qui disparaît. Ses mots, ses combats, ses colères légendaires ont sauvé des vies. Larry Kramer, dramaturge, scénariste, militant et cofondateur de l'organisation Act Up, est décédé mercredi 27 mai à New York à l'âge de 84 ans.

"Repose en puissance", a tweeté Act Up. "Ta rage a aidé à inspirer notre mouvement. Nous continuerons à honorer ton nom et ton esprit par l'action", a ajouté l'organisation. Auteur de nombreuses pièces de théâtre et scénarios, Larry Kramer a été l'un des premiers militants des droits homosexuels à alerter sur l'épidémie de sida au début des années 80.

L'activiste avait lui-même contracté le VIH et survécu à plusieurs maladies tout au long de sa vie. Larry Kramer restait encore très engagé, et avait indiqué en mars au New York Times travailler à une nouvelle pièce inspirée par la pandémie de coronavirus.

Citant son mari Daniel Webster, le quotidien a indiqué qu'il était mort d'une pneumonie. Après avoir fondé en 1981 l'organisation Gay Men's Health Crisis, Larry Kramer fut l'un des fondateurs d'Act Up en 1987 : par ses actions spectaculaires, l'organisation contribua à mobiliser contre cette maladie que beaucoup de dirigeants ont voulu initialement croire cantonnée aux homosexuels. "La poursuite de notre existence dépend de notre capacité à nous mettre en colère", écrivait-il en 1983 dans la publication gay New York Native.

"Des millions de gens sont vivants grâce à Larry Kramer"

"Si nous ne nous battons pas pour nos vies, nous mourrons". "Des millions de gens sont vivants grâce à Larry Kramer, moi compris", a estimé sur Twitter Corey Johnson, chef du conseil municipal de New York et lui-même militant homosexuel. "Il n'était pas la personne la plus facile, dieu merci pour cela. Il était un héros et est devenu mon ami", a-t-il ajouté.

L'actrice Mia Farrow a salué elle aussi sur Twitter une "force magnifique, dont l'intellect, le coeur et l'indignation a éveillé la nation aux horreurs et pertes causées par le sida". "Que Dieu bénisse tous ceux dont la vie a été transformée par ta voix puissante et féroce", a également tweeté l'actrice engagée Rosanna Arquette.

"The Normal Heart", une pièce majeure sur le sida

L'essayiste, romancière et militante Susan Sontag l'avait surnommé "l'un des perturbateurs les plus utiles des États-Unis". Larry Kramer était en effet connu pour ses accès de colère qui ont aidé à faire prendre conscience de la gravité de l'épidémie de sida.

Le docteur Anthony Fauci, actuellement conseiller de la Maison Blanche face à la pandémie de coronavirus, que Larry Kramer avait qualifié d'"idiot incompétent" au début de l'épidémie du sida, a indiqué au New York Times qu'une fois "dépassé son côté polémique, ce qu'il disait avait beaucoup de sens et il avait un coeur d'or".

Parmi ses œuvres incontournables : son roman satirique Faggots (1978) et surtout The Normal Heart, pièce autobiographique écrite en 1985 qui condamnait l'inaction des dirigeants face à l'apparition du sida. Elle fut primée de trois Tony Awards, les récompenses de Broadway, avant d'être adaptée à l'écran en 2014 par Ryan Murphy (Glee, Nip/Tuck, Hollywood).

Larry Kramer fut aussi nominé aux Oscars en 1971 pour son scénario adapté de Women in love, le roman de D.H.Lawrence.