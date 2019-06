"La France un allié perturbateur et très content de l'être", dit Alain Duhamel

publié le 06/06/2019 à 21:27

Les cérémonies de commémoration du 6 juin 1944 nous rappellent la gratitude sans fin que nous devons aux sacrifices de ceux qui nous ont libérés. 75 ans après, les relations de la France et de ses alliés de l'époque sont ce qu'elles devraient être. Aujourd'hui et hier, les discours étaient chaleureux. Il y a eu des gestes, des symboles : Donald Trump s'est donné du mal pour avoir l'air d'un bon allié.



Cela étant dans le passé, les relations entre la France et les Alliés n'ont jamais été ce qu'elles devaient être. C'est absolument logique. Le général de Gaulle a cherché pendant toute la guerre, dan l'intérêt de la France, à apparaître plus fort qu'il n'était et les Alliés à le faire apparaître plus faible qu'il ne l’était. Et on sait bien qu'au moment du débarquement il a été tenu complètement à l'écart, délibérément.

Après pendant la IVe République, les relations de la France vis-à-vis des États-Unis étaient de dépendance, donc ça n'était pas une bonne chose. Sous la Ve, elles étaient plutôt de contestation permanente et aujourd'hui on connait bien tous les motifs de différence.

Les États-Unis sont un allié dominateur, et en ce moment plutôt égoïste et la France un allié perturbateur et très content de l'être.