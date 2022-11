La chute des restes d’une fusée chinoise a contraint la France à fermer une partie de son espace aérien

Ce vendredi 4 octobre, une fusée Longue Marche 5N lancée dans l’espace par la Chine, a obligé l’Espagne et la France à fermer leur espace aérien pendant quelques minutes. Cet engin avait pour but d'acheminer le dernier module de la station spatiale Tiangong et ainsi finaliser son montage. Comme lors des trois précédents lancements, certains débris de la fusée se sont ensuite écrasés. Malgré les inquiétudes deux gouvernements européens, la fusée n'a causé aucun dégât matériel.

En Catalogne, ainsi que dans d'autres régions du nord du pays, les vols ont été totalement suspendus pendant près de 40 minutes, "en raison des risques associés au passage de l'objet spatial CZ-5B dans l'espace aérien espagnol", a tweeté la protection civile de Catalogne. Le Commandement spatial américain a lui, indiqué sur les réseaux sociaux, que des débris étaient tombés dans l’océan Pacifique à 11H01 heure espagnole.

L'entrée dans l'atmosphère d'une fusée dégage une immense chaleur et entraîne des frictions, des segments pouvant alors brûler et se désintégrer, mais les plus gros engins, comme la Longue Marche-5B, peuvent ne pas être entièrement détruits. Le risque est alors que leurs débris atterrissent à la surface de la terre et causent des dommages, voire des victimes.



Pas le premier épisode pour la Chine

Ce n'est pas la première fois que la Chine perd le contrôle d'un objet spatial lors d'un retour sur Terre. En juillet, les restes d'une fusée chinoise étaient tombés dans la mer de Sulu, aux Philippines, tandis qu’en 2020, des débris d'une autre fusée de ce type s'étaient écrasés sur des villages en Côte d'Ivoire, provoquant des dégâts, mais sans faire de blessés.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info