La Chine s'apprête a envoyer "une armée" de 100.000 canards au Pakistan, afin de lutter contre l'invasion de criquets qui ravagent les cultures du pays, rapporte la BBC. Selon les experts chinois, un seul canard est capable de manger plus de 200 criquets par jour. Ce procédé serait plus efficace que les pesticides, et plus écologique.

L'infestation acridienne que subit le Pakistan est apparemment la pire que le pays ait connu en 20 ans. Elle menace la récolte de blé du pays et a déjà mis à mal sa récolte de coton l'année dernière, selon le Ningbo Evening News.



L'ONU avait appelé en janvier, à une aide internationale pour lutter contre les essaims de criquets pèlerins qui balayent l'Afrique de l'Est et le Pakistan a déclaré une urgence au début du mois de février. "L'armée de canards" sera envoyée de la province orientale du Zhejiang après que des experts chinois se sont rendus sur place pour conseiller la solution la plus adéquate.

Les canards, plus aptes que les poulets pour combattre les criquets

En 2000, la Chine avait déployé 30.000 canards pour lutter contre une infestation similaire dans sa région du nord-ouest du Xinjiang et l’efficacité avait été remarquable. Selon Lu Lizhi, chercheur principal à l'Académie des sciences agricoles du Zhejiang, les canards sont des "armes biologiques".

Il a précisé que si les poulets pouvaient manger environ 70 criquets en une journée, les canards pouvait quant à eux en ingérer trois fois plus. "Les canards aiment rester dans un groupe, donc ils sont plus faciles à gérer que les poulets", a déclaré le chercheur aux médias chinois.