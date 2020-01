publié le 19/01/2020 à 18:03

Après la Somalie et l'Éthiopie, c'est au tour du Kenya d'être touché par une invasion de criquets pèlerins, la pire depuis 25 ans.

Des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des nuées de criquets envahissant les terres agricoles des zones affectées et des habitants qui tentent alors de les anéantir par tous les moyens possibles.

Le ministre kényan de l'Agriculture parle d'une menace "sans précédent" : "Cette invasion, et sa capacité à se répandre dans d'autres comtés représente une menace sans précédent pour la sécurité alimentaire du pays", affirme Mwangi Kiunjuri, selon RFI.

L'insecte parait redoutable. D'une durée de vie de 3 mois et demi, les criquets pèlerins sont capables de parcourir 100 à 150 km par jour. L'invasion a déjà ravagé des dizaines de milliers d'hectares en Éthiopie et en Somalie. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, des pluies exceptionnelles auraient favorisé la reproduction des criquets.

Bienvenue aux criquets pèlerins sur Djibouti . Amplifiée par les fortes pluies, ils arrivent par milliers et vont représenter une menace pour les agriculteurs locaux . Une solution, Il faut les essayer bien frits, paraît que c'est bon pour la santé #invasion #criquet #Djibouti pic.twitter.com/Lfqx6xEx9o — YESDJIB (@YESDJIB) December 4, 2019

Alors, pour enrayer le problème, le gouvernement a déjà mis en place un comité de crise car, sur l'ensemble du territoire, cinq comtés sont déjà affectés.