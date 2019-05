L’Europe est une princesse

publié le 26/05/2019 à 10:07

C’est le jour ou jamais, parlons d’Europe, mais parlons du continent plus que de l’Union européenne. L’UE a eu beau s’étendre sans cesse depuis sa naissance, elle ne couvre pas, loin de là, toute la surface du continent que l’on appelle l’Europe. Et justement, pourquoi l’appelle-t-on l’Europe ?



C’est une question à laquelle il est relativement simple de répondre pour l’Amérique, par exemple, parce que, comme son surnom l’indique, c’est le "Nouveau Continent", découvert par les Européens à la fin du XVe siècle, donc à une date relativement récente. J’ai déjà évoqué l’origine de ce nom dans une chronique l’an dernier, le nom de l’Amérique vient du prénom d’Amerigo Vespucci, qu’un imprimeur de France avait pris pour le découvreur du continent. Ce qu’il n’est pas, puisque c’est Christophe Colomb qui a découvert l’Amérique !

Pour revenir à notre Vieux Continent, en revanche, l’origine de son nom se perd un peu dans la nuit des temps, et on en est réduit aux suppositions. Le mot "Europe", qui nous vient du grec en passant par le latin, a d’abord désigné une petite partie du continent seulement : les territoires grecs situés à l’ouest de la mer Egée. Plus tard, à partir des années 700, on trouve des textes désignant sous le nom d’Europe l’ensemble des terres qui ne sont pas sous domination de l’Empire byzantin et des musulmans. L’appellation pourrait venir de Phénicie, en gros le Liban actuel, où le mot "Ereb" désignait le couchant du soleil, donc l’ouest, l’Occident.

Une Princesse de la mythologie grecque

Mais, de manière plus poétique encore, Europe est aussi une princesse de la mythologie grecque, dont le prénom signifie "qui a de grands yeux" (on reconnaît dans Europe le "op" d’optique, opticien…). C’est la fille du roi de Phénicie, et elle est si belle que Zeus en tombe amoureux.



Il se transforme en un merveilleux taureau blanc aux cornes d’or pour échapper à la surveillance jalouse de son épouse, Héra, et il parvient à séduire la jeune fille, qu’il enlève et emporte dans la mer jusqu’en Crête. Il y a un célèbre tableau de Titien qui représente la scène. Il s’appelle naturellement L’Enlèvement d’Europe. L’un des enfants qu’elle aura avec Zeus deviendra le roi Minos, le père du terrible homme taureau qu’on appelle le Minotaure.



L’animal merveilleux, lui, se transformera en étoiles, c’est la constellation du Taureau, dont vient aussi le signe astrologique du Taureau. Quant au visage légendaire de la princesse Europe, si vous êtes curieux, ouvrez votre portefeuille. Prenez-y un billet de 5, 10 ou 20 euros. Mettez-le à la lumière. Le visage de la princesse apparaît par transparence.



Et puisque vous avez sorti votre portefeuille, vous n’avez plus qu’à en tirer votre carte d’électeur… et à aller voter !